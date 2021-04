Este 2021 el legendario álbum White Blood Cells de The White Stripes cumple diez años y para celebrarlo la banda ha anunciado una especial reedición de aniversario.

Titulada White Blood Cells XX, esta reedición será lanzada a través del sello discográfico de Jack White, Third Man Records. Esta incluirá un vinilo rojo con 13 canciones inéditas y un LP blanco que contendrá una grabación en vivo nunca antes escuchada que tuvo lugar en Louisville, KY.

De igual forma, la reedición de aniversario también contará con un DVD de una hora de duración con imágenes del detrás de escenas del proceso de grabación de White Blood Cells y un booklet a color de 12” x 12” que contiene posters, flyers y fotos nunca antes vistas.

Para tener en tus manos una copia de esta especial reedición deberás de suscribirte a la página de Third Man Records antes del 30 de abril.

Junto con el anuncio, The White Stripes compartió ya uno de los clips del detrás de escenas de las grabaciones de White Blood Cells, capturado por el fotógrafo David Swanson. Échale un vistazo a continuación junto con el tracklist.

DISC ONE (DEMOS, OUTTAKES AND ALTERNATE MIXES)

Side A:

1. Dead Leaves and the Dirty Ground (previously unreleased boombox demo take 1)

2. Dead Leaves and the Dirty Ground (previously unreleased boombox demo take 2)

3. Hotel Yorba (previously unreleased alternate take live at the Hotel Yorba)

4. Fell In Love With a Girl (previously unreleased alternate take)

5. The Union Forever (previously unreleased working mix without interlude)

6. Offend In Every Way (previously unreleased acoustic boombox demo)

7. That’s Where It’s At (previously unreleased outtake)

Side B:

8. Ooh-Aah (previously unreleased demo)

9. I Can’t Wait (previously unreleased alternate mix)

10. Hey Mary (previously unreleased demo)

11. Feel Like I’m Three Feet Tall (previously unreleased boombox demo)

12. Rated X (previously unreleased alternate take live at the Hotel Yorba)

13. This Protector (previously unreleased alternate take)

DISC TWO (LIVE AT HEADLINERS, LOUISVILLE, KY – SEPTEMBER 6th, 2001)

Side C:

1. When I Hear My Name

2. Death Letter / Grinnin’ In Your Face

3. Lord, Send Me An Angel

4. You’re Pretty Good Looking (For A Girl)

5. Dead Leaves And The Dirty Ground

6. Hotel Yorba

7. Truth Doesn’t Make A Noise

8. I Think I Smell A Rat

Side D:

1. Jolene

2. We’re Going To Be Friends

3. Expecting

4. The Union Forever

5. The Same Boy You’ve Always Known

6. Apple Blossom

7. Cannon / John The Revelator

8. Astro

9. Boll Weevil

Foto de portada tomada del Instagram de The White Stripes.