The White Stripes han compartido un video animado de Yule Log de 90 minutos de duración, justo a tiempo para Navidad, este video de larga duración incluye algunas canciones acústicas, b-sides y más

Lleno de su su característico negro, blanco y rojo, el clip presenta animaciones de criaturas míticas, ciudades en llamas, nannas tejidas y mucho más. Mientras tanto, una colección de pistas acústicas, lados B y canciones de la recopilación de Greatest Hits lanzada por la banda hace su participación como el soundtrack de este video. Su canción navideña original “Candy Cane Children” también aparece.

El video fue dirigido por Noah Sterling con ilustraciones de Blue J. A pesar de no haber lanzado un disco original desde 2007, la banda se ha mantenido bastante activa este año. Además de la compilación Greatest Hits, el dúo recientemente hizo una grabación de un programa de 1999 en Georgia disponible para descargar a través de Bandcamp.

Las ganancias del álbum se destinaron al grupo estadounidense de defensa de la participación de los votantes Fair Fight y su trabajo para proteger los derechos de los votantes en las pasadas elecciones de desempate que hubo en Georgia. The White Stripes lanzó un álbum en vivo de 1999 por una buena causa

De igual forma, la banda compartió un puñado de b-sides disponibles en los servicios de streaming y remasterizaron y subieron a YouTube dos presentaciones en vivo de un episodio de 2002 de Saturday Night Live: “Dead Leaves and the Dirty Ground” y “We’re Going to Be Friends”.

Foto tomada del Instagram de The White Stripes