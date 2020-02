Este año el segundo álbum de The White Stripes, De Stijl, estará cumpliendo 20 años. Y para festejar, Third Man Records estrenará una reedición especial del disco, esto también como parte de su proyecto The Vault, la cual ofrece lanzamientos exclusivos a sus suscriptores.

El paquete incluirá dos LP en formato vinyl, uno de color rojo y otro blanco. De los cuales uno traerá los covers a AC/DC de Let There Be Rock y Dog Eat Dog. Así como uno que realizaron a The Velvet Underground de la canción After Hours.

De igual forma ambos contarán con 25 grabaciones nunca antes estrenadas. Además de los temas que conforman De Stijl, entre ellos Sister, Do You Know My Name?, A Boy’s Best Friend, Apple Blossom, Hello Operator, I’m Bound To Pack It Up y más.

Y eso no es todo. La nueva edición también incluirá un booklet lleno de fotografías nunca antes vistas de cada rincón que Jack White y Meg White pisaron durante su tour en el 2000. Así como flyers, pósters, letras de canciones escritas a mano cartas, notas random y un DVD en vivo. Acerca del contenido que traerá el DVD, en un comunicado de prensa Third Man Records garantizó que son presentaciones exclusivas, las cuales fueron sustraídas de los archivas más íntimos.

Para poder tener una de estas increíbles ediciones del icónico álbum minimalista de The White Stripes, De Stijl, necesitas estar suscrito en Third Man Records, lo que puedes realizar desde el sitio oficial.

Estas estarán disponibles el próximo 30 de abril, sin embargo los envíos comenzarán a realizarse a partir del mes de junio. Toda la información la puedes checar aquí.