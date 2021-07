The White Stripes están de aniversario y no es para menos, pues se cumplieron 20 años de su icónico disco White blood cells y como parte de las celebraciones han lanzado un video remasterizado de “Fell in love with a girl“.

White blood cells llegó en 2001 y fue el tercer material discográfico del dúo conformado por Jack White y Meg White, con su estreno rápidamente se posicionó como uno de los discos más importantes del inicio de la década; siendo aclamado por los medios de música más importantes del mundo y volviéndose un clásico entre los escuchas.

De este álbum se desprenden varias joyas, pero una de las más recordadas es, sin lugar a dudas, “Fell in love with a girl“; sencillo favorito de los fanáticos y que con motivo de las celebraciones por el 20 aniversario ha sido re lanzado en su canal de Youtube un video grabado en el programa Top of the pops en 2002.

Sin embargo, este no es el único festejo de The White…, pues llegará un vinilo de edición limitada en color negro y otro con los clásicos colores rojo con blanco en forma de rehilete. También, para los escuchas más envueltos en el mundo digital, se liberó una versión deluxe que incluye una presentación en vivo del álbum grabada en su totalidad en el famoso Gold dollar de Detroit.

Como tal, todo el White blood cells ha sido remasterizado y pensado en distintos formatos para todos los seguidores de este dúo. Las versiones en vinilo estarán disponibles para su compra hasta el viernes 22 de octubre, pero en este momento en distintas plataformas como Apple music o Amazon music puedes escuchar la versión deluxe de este álbum de The White Stripes.

Crédito foto de portada: Instagram The White Stripes