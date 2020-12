The White Stripes compartió la grabación de un show en vivo que dieron en 1999 como una forma de apoyo para Fair Fight Action, un grupo de defensa de la participación de los votantes en Estados Unidos.

El concierto grabado tuvo lugar en el 40 Watt Club de Athens, Georgia el 27 de septiembre de 1999. Y durante este el dúo interpretó 11 tracks que podremos escuchar en este nuevo disco que ha sido lanzado a través del sello discográfico de Jack White, Third Man Records.

Este álbum titulado Live At The 40 Watt (Benefitting Fair Fight) de The White Stripes estará disponible para descarga desde ahora y hasta el 20 de diciembre en la página de Bandcamp de Third Man Records. Todas las ganancias obtenidas serán destinadas a Fair Fight Action, grupo fundado por Stacey Abrams que se dedica a proteger los derechos de los votantes en Georgia.

De igual forma, una gran cantidad de B-Sides de The White Stripes se han subido a las distintas plataformas digitales. Así como también se volvió a publicar en YouTube su presentación del 2002 en Saturday Night Live, durante la que interpretaron “Dead Leaves and the Dirty Ground” y “We’re Going To Be Friends”.

Tracklist Live At The 40 Watt (Benefitting Fair Fight):

1. Sugar Never Tasted So Good

2. Good To Me

3. Suzy Lee

4. Let’s Build A Home

5. Jolene

6. Astro

7. Jimmy The Exploder

8. Broken Bricks

9. I’m Bored

10. Slicker Drips

11. The Big Three Killed My Baby

Créditos foto de portada: Pieter M. Van Hattem / Prensa.