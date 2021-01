The Weeknd estrenó el video oficial para “Save Your Tears“, sencillo perteneciente a su ultimo disco de estudio lanzado en el 2020 After Hours.

Para iniciar el año Abel Tesfaye, alias The Weeknd acaba de estrenar un nuevo video oficial, aunque si bien la temática del video es un tanto extraña, esta continua con la línea de clips que el cantante ha estado publicando desde el año pasado, yendo por varios sencillos de su álbum After Hours.

En este videoclip podemos ver a The Weeknd siendo el aparente acto musical dentro de una importante fiesta de gala repleta de gente usando mascaras, muy a la onda Eyes Wide Shut. Sin embargo, aunque todo pareciera ser una simple presentación sale a relucir el detalle de que la cara de Abel esta completamente distorsionada; teniendo claras marcas como de quemaduras por atrás de sus orejas y una hinchazón tremenda en sus pómulos.

Si bien, en sus ultimas presentaciones en vivo, en premiaciones y en videos musicales el cantante ha salido con la cara cubierta de vendas; a forma de crear consciencia sobre lo peligroso que son los accidentes automovilísticos desconocemos si esta nueva modificación de su parte siga siendo la continuación de ese mensaje o si ahora busca hablar sobre otro tema.

Para finalizar el video de 4 minutos de duración, Tesfaye sube a una chica al escenario para darle una pistola y forzarla a apuntarle a la cara a The Weeknd, -recordemos que en su ultimo video para “Too Late” Abel termina siendo decapitado-, sin embargo la chica no lo hace y Tesfaye se apunta a si mismo; solo que al momento de accionar el gatillo solo salen papeles de colores desde el techo. ¿Todo bien, Abel?

Foto tomada del Instagram de The Weeknd