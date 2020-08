The Weeknd ofreció un concierto virtual a través de la famosa aplicación TikTok. Durante el que no sólo interpretó sus éxitos, sino que debutó una nueva canción.

El livestream que fue nombrado The Weeknd Experience, contó con increíbles efectos visuales en 3D y fue transmitido en realidad aumentada. Además de que fue el primer evento de este tipo en realizarse dentro de la plataforma.

A lo largo de la transmisión, se le pudo ver a un The Weeknd en versión animada interpretar canciones de su último disco como la canción que ha tenido un gran éxito dentro del mundo de TikTok, “Blinding Lights”, “Save Your Tears” e “In Your Eyes”, durante la que de hecho se le unió un avatar digital de Doja Cat, con quien hizo un remix de dicha canción.

Además de que el cantante aprovechó esta especial ocasión para debutar nueva música. Y alrededor del minuto 7:03 interpretó un pequeño adelanto de una canción inédita.

Para la suerte de todos, un usuario de internet se dio la tarea de grabar el icónico concierto y subirlo a YouTube. Así que si te lo perdiste, aún puedes verlo acá abajo:

Igual no dejes de mantenerte al pendiente que seguro The Weeknd nos estará compartiendo esta nueva canción en los próximos días. Y recuerda que su último material discográfico, After Hours, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.