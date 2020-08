The Weeknd habló sobre algunos de sus lyrics pasados que han sido percibidos como misóginos. Además de que reveló que planea escribir un álbum completo para una artista femenina.

Recientemente durante una plática que tuvo con Esquire, el cantante fue cuestionado sobre si el lenguaje en sus canciones son un fiel reflejo de sí mismo. Esto después de que el entrevistador pusiera como referencia una frase del sencillo “The Hills”, en la que dice: “I just fucked two bitches ‘fore I saw you”.

A lo que el cantante contestó argumentando que se trata de un personaje:

Cuando escuchas algunas de las cosas drásticas, te das cuenta. Por eso es mañoso, porque soy yo quien canta las palabras; es mi escritura. Es como cuando quieres que la gente se sienta de cierta manera. Quieres que se sientan enojados. Quieres que se sientan tristes. Quieres que sientan. Nunca es mi intención ofender a nadie. Soy un escritor. A veces escribo una canción y no está en mi cabeza. Estoy escribiendo por alguien más pero termino cantándolo yo.

Y agregó:

Quiero escribir un disco para una artista femenina. Tengo toda una visión enter de The Weeknd. Pero supongo que es como… ¿por qué quiero escribir para otra persona?

La entrevista completa la puedes leer dando click aquí. E igual mantente al pendiente que en los próximos días The Weeknd estará estrenando su tan esperada colaboración con Calvin Harris.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.