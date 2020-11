The Weeknd triunfó en los American Music Awards tras recoger tres premios. Sin embargo, su cara cubierta por vendas como si estuviera herido llamó la atención de todo el mundo, lo que ocasionó un debate en las redes sociales.

Resulta que el impresionante maquillaje y los vendajes son parte de un mensaje contra la conducción bajo los efectos del alcohol que ha estado promocionando en su nueva música durante el último año.

Como informa la BBC, también subió al escenario con la cara ensangrentada en los MTV VMA a principios de este año. En una entrevista con Esquire a principios de este año, explicó que su exitoso sencillo “Blinding Lights” trata sobre “cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y estás simplemente cegado por las farolas “.

Añadió: “No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el tono oscuro”.

Al aceptar el premio al mejor álbum de R&B en la ceremonia, dijo: “La última vez que recibí este premio, me lo dio el difunto gran Prince. Y ya sabes, él es la razón por la que tengo que desafiar constantemente el género del R&B, y me gustaría dedicarle este premio. Gracias.”

The Weeknd estará en el medio tiempo del Super Bowl 2021

The Weeknd se llevó a casa los trofeos de Artista Masculino, Álbum Favorito y Canción Favorita. Dio una presentación del estreno mundial de “In Your Eyes” y “Save Your Tears” con Kenny G en la ceremonia.

Foto tomada de Instagram