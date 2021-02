Finalmente se dio a conocer que Oneohtrix Point Never fue el director musical del show que The Weeknd dio durante el medio tiempo del Super Bowl.

El día de ayer (7 de febrero), Abel Tesfaye se convirtió en el primer artista canadiense en actuar solo en el famoso evento de la NFL y lo hizo de la mano de su amigo y también colaborador, Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never).

La revelación la dio el sello discográfico de Oneohtrix, Warp Records, con un tuit en el que escribieron: “Felicitaciones a Oneohtrix Point Never, director musical del show de medio tiempo de The Weeknd.”

Además de que también incluyeron una foto tomada después del show en la que Lopatin está junto a The Weeknd, quien aparece fumando un puro y usando una chaqueta de cuero adornada con el logotipo del Super Bowl.

Esta en realidad no es la primera vez en la que Lopatin y Tesfaye colaboran, ya que anteriormente el productor trabajó con él para su más reciente álbum, After Hours, mientras que The Weeknd le regresó el favor co-produciendo también su último disco, Magic Oneohtrix Point Never.

Asimismo colaboraron para el soundtrack de la película Uncut Gems y en marzo del año pasado, Lopatin se unió a la presentación que el intérprete de “Blinding Lights” realizó en Saturday Night Live.

Revive acá abajo la presentación de The Weeknd durante el medio tiempo del Super Bowl:

Fotos de portada vía Instagram OPN / Instagram The Weeknd.