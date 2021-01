The Weeknd lanzará un nuevo disco este año, pero en este habrá una compilación de sus mejores éxitos a lo largo de su carrera bajo el nombre de The Highlights.

The Weeknd es de los artistas más escuchados en el mundo, logrando estar en las principales listas de música desde ya hace unos cuantos años, después de su ultimo disco After Hours el cantante ha anunciado su disco recopilatorio de éxitos.

El disco aún no sale a la venta pero se puede adquirir en preventa desde su sitio de mercancía oficial, The Highlights saldrá el 5 de febrero e incluirá 18 canciones dentro de las que destacan “Can’t Feel My Face”, “Starboy” y “Blinding Lights”.

The Highlights se lanzará dos días antes de que The Weeknd se presente en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año, que se llevará a cabo en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, el 7 de febrero.

The Weeknd recientemente protagonizó un comercial que promociona el espectáculo de medio tiempo, el cual se promete ser uno de los más grandes hasta la fecha. Su show en el evento de la NFL seguirá a las apariciones anteriores de artistas como Prince, Beyoncé y Lady Gaga, por lo que la vara está muy alta.

TRACKLIST

Save Your Tears Blinding Lights In Your Eyes Can’t Feel My Face I Feel It Coming Starboy Pray For Me Heartless Often The Hills Call Out My Name Die For You Earned It (Fifty Shades Of Grey) Love Me Harder Acquainted Wicked Games The Morning After Hours

Crédito foto de portada: Instagram The Weeknd