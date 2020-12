The Weeknd reveló que ya se encuentra trabajando en el sucesor de After Hours y dijo que para ello ha tenido como inspiración las protestas del Black Lives Matter y la pandemia de COVID-19.

En una reciente entrevista que tuvo con tmrw magazine, Abel Tesfaye comentó que los eventos sucedidos a lo largo del 2020 le dieron le dieron la inspiración y creatividad para comenzar un nuevo álbum. “Me he sentido más inspirado y creativo durante la pandemia de lo que normalmente estaría de viaje”, comentó.

Y agregó: “La pandemia, el movimiento Black Lives Matter y las tensiones de las elecciones [estadounidenses] han creado principalmente un sentido de gratitud por lo que tengo y cercanía con las personas que me rodean.”

Además, The Weeknd también reveló durante dicha entrevista que After Hours, su disco lanzado a inicios de 2020, fue uno de los mejores trabajos que a realizado en la última década.

“Siento que pase los últimos 10 años creando un sonido y la mayor parte de mi carrera he estado huyendo de él o lo he duplicado”, continuó. “After Hours fue la obra perfecta para mí para mostrar mi permanencia en la música.”

Y de hecho, estos comentarios llegan luego de que The Weeknd acusara de “corruptos” a los Premios Grammy después de que su disco no figurara dentro de las nominaciones de 2021. “Me lo deben a mi, a mis fans y a la industria de la transparencia”, escribió en un tuit.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.