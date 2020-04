No cabe duda que The Weeknd anda imparable. No sólo nos ha demostrado del gran talento musical que tiene, sino que ahora también sacó a relucir sus dotes dentro de la televisión. Ya que el cantante ahora participó en la creación de un capítulo de la serie American Dad.

Así es, Abel Tesfaye co-escribió con Joel Hurwitz uno de los episodios que formará parte de la décima séptima temporada de la serie animada. El cual llevará por título A Starboy Is Born.

Y no sólo eso, sino que también tendrá una aparición en el capítulo interpretándose a él mismo y estrenará una canción que escribió especialmente para la serie creada por Seth MacFarlane.

Según anunció el cantante en su cuenta de Instagram, A Starboy Is Born será transmitido a través de TBS el próximo 4 de mayo. Además de que compartió una foto con Joel:

Tiene poco tiempo de que The Weeknd nos compartió su último álbum After Hours con el que logró posicionarse en el número uno de las tablas. Y parece ser que el músico está en busca de experimentar nuevas cosas en su carrera.

Así que mientras esperamos a ver que sorpresa nos dará con esta nueva faceta que tendrá en televisión, dale play a su nuevo disco After Hours:

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.