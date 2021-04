Al parecer The Weeknd y Ariana Grande están por añadir una colaboración más a su lista, ahora con un especial remix de “Save your tears”.

Los rumores sobre una nueva versión del éxito de The Weeknd han estado merodeando desde hace ya un buen rato. Pero ahora, estos se han intensificado debido a unos misteriosos posts que aparecieron en la cuenta de Instagram del canadiense y de Grande.

En ambas publicaciones aparece un clip de ocho segundos de duración en el que se puede escuchar levemente las voces de la pareja, las cuales coinciden con un puente de la canción. Además de que en la descripción, Ariana Grande agregó el emoji de una gota de agua y etiquetó al cantante.

“Save your tears” apareció originalmente en el más reciente álbum de estudio de The Weeknd, After hours, lanzado en marzo del año pasado. El disco ha sido todo un éxito y de hecho, hace un mes el cantante ya había dicho que aún tenía más sorpresas por venir como parte de esta era.

Ariana Grande y The Weeknd han colaborado en varias ocasiones. La más reciente fue en “Off the table”, canción incluida en el último material discográfico de la cantante, Positions.

Esperamos pronto tener más noticias sobre lo que sea que traen entre manos y que seguro no decepcionará a nadie.

Fotos de portada vía Instagram Ariana Grande / Instagram The Weeknd.