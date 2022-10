Walter Hill, director de The Warriors, ha revelado que originalmente el clásico thriller policiaco incluía una pandilla gay.

A finales de la década de los 70’s, el cineasta se dio a la tarea de llevar a la pantalla grande una adaptación de la novela del mismo nombre de Sol Yurick. Hill no sólo dirigió el proyecto, sino también se encargó de escribir el guión, por lo que recientemente compartió detalles de una de las varias partes del filme que no llegaron al resultado final.

Durante un nuevo episodio del podcast It happened in Hollywood, Walter Hill aseguró que en el libreto original existía una pandilla gay llamada Dingos, la cual se caracterizada por utilizar ropa de cuero adornada con púas cromadas. Desafortunadamente, estos prometedores personajes tuvieron que ser eliminados por falta de presupuesto.

“Nunca lo filmamos… y me arrepiento mucho. Lo que quería mostrar era la pandilla gay bajo una luz positiva”, dijo Walter Hill. “Los Dingos no eran villanos… No era una escena negativa sobre la pandilla gay. Pensé que era otra forma de adelantarme [a los tiempos]. Swan [Michael Beck] era su prisionero y se escapó. Pero tenían su dignidad”, agregó.