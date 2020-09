The Warning es una banda mexicana de rock conformada por tres hermanas provenientes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León formada en el año 2013. La agrupación dio su primer salto a la fama con un video publicado en Youtube en julio del 2014 mostrando a las entonces niñas tocando un cover a la famosa canción de Metallica “Enter Sandman” el cual se hizo viral de una manera muy rápida principalmente por el claro talento y enjundia mostrada por las tres y por la edad que tenían; Daniela (voz y guitarra) 14 años, Paulina (batería y voz) 12 años y Alejandra (bajo y coros) 9 años.

TXT:: José Pacheco

Las hermanas Villareal estaban viviendo una experiencia que no se esperaban debido a que la fama de su video les pudo abrir muchas puertas y la oportunidad para poder empezar a componer sus propias canciones y tener una carrera musical.

En el año 2015 sacaron su EP titulado Escape The Mind el cual contiene 6 canciones compuestas en inglés y mostrando al mundo su pasión trayendo de regreso un género ya no tan común en estos días.

En el año 2017 a través de un crowd funding en internet tuvieron la oportunidad de grabar su primer disco de estudio titulado XXI Century Blood demostrando una clara madurez en sus letras y en su música y dando un brinco a festivales como SXSW en Austin, Texas y shows en vivo en México y en Estados Unidos.

En el año 2018 sacaron su segundo disco de estudio Queens of the Murder Scene el cual sigue claramente la misma la línea de composición de su álbum antecesor y dándole entrada a ser invitadas por bandas como The Killers y Def Leppard para ser las teloneras en algunos de sus conciertos en México.

El año pasado tocaron en festivales como Rock Al Parque en Bogotá, Colombia; y a principios de este año dieron su primera presentación en el Vive Latino.

Actualmente tienen planeada una gira en Estados Unidos la cual se tiene planeado empezar en octubre y finalizar en noviembre de este año y están esperando a que pase la contingencia derivada por el COVID-19 para poder volver a entrar al estudio y grabar su tercer álbum.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la banda de manera de manera virtual (dadas las circunstancias) en donde pasamos un buen rato platicando acerca de sus experiencias musicales en estos años, sus expectativas y planes a futuro.

¿Cómo ha sido todo el proceso de la consolidación de la banda desde el famoso video que sacaron en YouTube del cover a “Enter Sandman” de Metallica?

Dany: Yo creo que eso de ser hermanas ayuda mucho porque la verdad en el momento que hicimos la banda ya nos conocíamos de manera increíble y la química para empezar y seguir fue muy buena desde el principio.

Antes de llegar al punto de ser una banda de rock empezamos con el piano y siempre fuimos muy amantes de la música al igual que nuestros papás porque nos educamos en una casa muy musical.

Pau: Luego llegó el famoso juego de Rock Band y gracias a ese juego de ahí salió toda nuestra inspiración para ya nosotras tocar instrumentos reales.

Empezamos a tocar cada una su instrumento por separado, pero empezamos tocando una canción juntas y nos dimos cuenta de que nos gustaba mucho hacerlo. Fue ahí cuando empezamos a sacar covers, subirlos a Youtube y fue cuando subimos el de Metallica y para nuestra sorpresa agarro un chorro de atención, tuvo muchas vistas y de ahí se nos abrieron muchas puertas y oportunidades.

Después empezamos a escribir nuestra propia música y gracias a eso pudimos sacar nuestros dos discos de estudio.

¿Cuál ha sido el factor determinante que las impulsa para seguir componiendo y sacando nueva música?

Pau: Pues la principal razón es porque nos gusta mucho, es algo que nos apasiona.

Dany: Como todo y como cualquier trabajo cuesta demasiado tiempo, sacrificio y trabajo, pero es algo con lo que queremos seguir todos los días.

Mucha de nuestra motivación es ver la reacción de la gente porque hay a mucha que le gusta mucho nuestra música y la verdad es que estamos muy felices y contentas con eso y eso nos motiva a seguir dándoles más de nuestra música.

Ale: Como dicen mis hermanas la mayor razón de seguir es por lo que nos apasiona hacerlo y la verdad es que es un ambiente muy familiar y muy entre nosotras que no me imagino haciendo esto con nadie más que con ellas.

¿Qué podemos esperar sobre su siguiente álbum de estudio? ¿Ya lo tienen en planes?

Pau: Hemos estado trabajando en el tercer disco desde diciembre, ya tenemos las canciones, aunque seguimos componiendo todavía. Por toda la situación de la pandemia no hemos podido salir a grabar el disco el cual estaba planeado que se estuviera grabando en estas fechas.

Estamos aprovechando este tiempo para revisar las canciones que ya tenemos, para componer más y pues aprovechar el poco tiempo que tenemos para poder digerirlas y grabar el disco lo mejor posible cuando se pueda.

Dany: Estamos muy emocionadas de ya poder sacar nueva música y esperamos que la podamos sacar lo más rápido posible y en caso de que se pueda de que salga este año pero tenemos que ver como evoluciona esta situación.

¿Cambiará en algún sentido diferente de sus dos anteriores?

Pau: Yo creo que, como cualquiera, vas evolucionando como persona y como músico conforme pasa el tiempo y así como de XXI Century Blood a Queen of the Murder Scene hubo un cambio tanto musicalmente como en las letras. Sabemos que en este nuevo disco también va a haber un cambio, aunque va a seguir siendo muy The Warning.

¿Hay alguna razón de que el idioma que predomina en sus canciones sea el inglés?

Pau: Al momento en el que empezamos a componer naturalmente nos fue saliendo en inglés. La verdad es que la gran mayoría del rock que siempre hemos escuchado ha sido en inglés.

Siempre tratamos de componer en español, pero es un idioma complicado porque nos salen muy roñosas las cosas.

Dany: Hay gente a la que le sale increíble y si se puede, pero nada más que a nosotras si se nos ha complicado y tenemos que seguir trabajando en eso. (Risas)

Pau: “Narcisista” fue la primera canción con la que realmente nos sentimos cómodas en como salieron las cosas y estuvimos muy contentas porque las veces que la hemos tocado en vivo, la manera en que la gente grita la canción es una manera impresionante y se siente muy bonito incluso en lugares donde la gente no habla en español, no saben ni lo que la canción dice, pero la cantan a todo pulmón. Vamos a seguir tratando de que salgan más canciones en español y vamos a ver cómo se dan las cosas.

Ale: Otra de las razones es porque tenemos un público muy internacional y esta padre tener los dos lados y poder sacar música en los dos idiomas.

¿Cómo fue su experiencia en su presentación en el VL2020?

Dany: ¡Estuvo increíble! Fue una experiencia padrísima. También fue algo con lo que tuvimos mucho cuidado porque fue a principios de la “Cuarentena”. No sabíamos si este tema iba a ser grave o no y tampoco sabíamos si el festival se iba a cancelar o no. Estuvimos muy tristes porque no pudimos conocer a toda la gente que nos fue a ver.

Pau: Yo creo que ha sido la tocada más rápida que hemos tenido. Literal fuimos, entramos, tocamos y nos regresamos.

Nosotras tocamos en la “Carpa Intolerante” y no esperábamos mucha gente. Tocamos muy temprano, tipo a las 3:00 pm ya estábamos empezando.

Para nuestra sorpresa, el escenario estaba lleno de gente y nosotras ¡estábamos encantadas! Se sintió muy bonito porque hubo un punto que ya no nos escuchábamos cantar por los coros de la gente.

¿Cuál ha sido su mejor presentación en vivo? ¿Por qué?

Dany: Fíjate que siempre nos pasa que la última que hacemos la tenemos muy presente entonces ahorita, la de Vive Latino está en esos momentos.

Ale: Para mí, el Vive Latino y Rock Al Parque. En esa última ¡tocamos bajo la lluvia!

Pau: El de Rock Al Parque fue una experiencia muy diferente porque es un festival que está muy bien organizado, literal teníamos un cronometro ahí con el tiempo que nos quedaba para la tocada. Estábamos muy nerviosas porque no tenemos muchos fans en Colombia, (eso pensábamos, risas). Hubo mucha gente y aunque no nos conocieran la gente se quedó a vernos.

¿Qué se sintió que The Warning le abriera a bandas como The Killers o Def Leppard?

Pau: Es una rutina muy diferente a cualquier concierto o festival en el que hayamos tocado, porque tienen diferentes rutinas, pero estuvo muy padre porque CDMX fue nuestra primera arena (Arena de Ciudad de México). Las tres estábamos muy nerviosas porque le estábamos abriendo a grupos de las grandes ligas, y ellos ¡nos estaban viendo de lado!

Hay mucha gente que nos conoció en esas tocadas y gracias a eso ya hay gente que nos ubica porque le abrimos a grupos que la gente sigue de hace muchos años.

Uno de los temas que más me gustan de ustedes es que hay dos cantantes en The Warning, (Dani y Pau), ¿Cómo se ponen de acuerdo para ver quién canta cada canción?

Pau: ¡Muy fácil! (risas), al momento de componer la canción lo definimos porque al momento de tener tantas canciones, porque para mí en lo personal cantar más de dos canciones en vivo para mi es muy pesado el tocar la batería y al mismo tiempo cantar las letras.

Dani: Las canciones que canta Pau las canta porque están compuestas de tal manera que sabemos que quedan con su voz. En el álbum Queen Of The Murder Scene, está hecho como una historia y fue por eso que definimos que Pau canta la primera y la última canción.

LEE MÁS ENTREVISTAS AQUÍ