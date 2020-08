La banda de indie rock norteamericana, The War On Drugs, ofreció una presentación en donde coverean a Warren Zevon.

El amor que la banda le tiene al fallecido cantante Warren Zevon se hizo notar nuevamente el día de ayer.

The War On Drugs ha covereado a Warren Zevon en diferentes ocasiones. En 2017 durante un concierto, la banda interpretó “Accidentally Like a Martyr” del oriundo de Illinois.

Después, en 2018, interpretaron la misma pieza junto a Craig Finn y en 2019, lo volvieron a hacer.

Ahora, durante el concierto de Registro de Votantes (Voter Registration Concert) de anoche, la banda no dudó en volver a tocar este tema.

Escucha la sesión de The War On Drugs con el cover a Warren Zevon a continuación:

Además de hacer este cover, la banda tocó su canción “In Reverse“, misma que forma parte de su álbum Lost In The Dream.

HeadCount es la organización encargada de realizar este tipo de conciertos con el fin de promover la democracia en Estados Unidos.

La organización busca crear alianzas con diferentes músicos y con ello, motivar a los ciudadanos norteamericanos a ejercer su derecho a votar y elegir a sus representantes mediante la democracia.

Ha registrado a más de 600 mil votantes desde su fundación en 2004.

Foto de Portada Tomada del Video de la presentación