Todo el equipo que conforma The Walking Dead salió a decir que en su fandom no hay lugar para “aborrecible discriminación o ignorancia deliberada”.

El día de ayer (26 de enero), a través de la cuenta oficial de Twitter, la serie se dedicó un tuit para todos aquellos que no están de acuerdo con sus personajes que forman parte de la comunidad LGBTQ+, pidiéndoles que mejor le den unfollow al show.

“Hola. Si los personajes LGBTQ+ en televisión (o en cualquier lado) te hacen sentir incómodo o enojado, por favor deja de seguirnos”, escribieron. “Si bien también te alentamos a que veas más profundo y seas más tolerante, entérate que no hay lugar en nuestro fandom para aborrecible discriminación o ignorancia deliberada. Gracias.”

Se sospecha que la poderosa declaración se relaciona con el spin-off de la serie, The Walking Dead: World Beyond, en donde los personajes masculinos Felix y Will tienen una escena en la que se reúnen y se besan.

El tuit también fue citado por Jelani Alladin, quien interpreta a Will en la serie, y junto con el agregó: “Por siempre esto. Orgulloso de volver a trabajar en @TWDWorldBeyond y dar vida a esta relación LGBTQIA.”

Además de que anteriormente el actor ya había hablado del beso en un episodio del podcast Talk Dead to Me, en donde comentó: “Eran sólo dos hombres que resulta estaban enamorados. Punto.”

“No había más necesidad de dar más explicaciones y me encanta que The Walking Dead lo exponga, que las relaciones LGBTQ no son diferentes a cualquier otro tipo de relación”, agregó.

Foto de portada tomada del Facebook de la serie.