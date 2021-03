The Walking Dead está a poco más de una temporada para llegar a su fin y con esto se le preguntó recientemente a la actriz que le da vida a Maggie, Lauren Cohan como seria el final ideal para ella.

Poco más de 10 años después de su primera emisión The Walking Dead está por terminar; la aclamada adaptación del mundo zombie apocalíptico visto en los comics creado por Robert Kirkman ha sido de los shows más vistos y más famosos en la historia de la televisión en la última década.

Después de una cantidad desbordante de personajes, enemigos y claro, zombies la serie terminará con su temporada número 11. En este momento la serie está por terminar su temporada 10 y Lauren Cohan habló sobre el final de la serie con Conan O’Brien:

“Me gustaría que hubiera una cura y tal vez mi mente haya cambiado desde que pasamos por COVID pero me encantaría que existiera, que el personaje de Maggie no muriera por zombis y que hubiera una especie de revelación lenta de este regreso a la normalidad ”, dijo.

“Simplemente creo que sería bueno, no me malinterpretes. Definitivamente he imaginado, ya sabes, Rick regresando y Michelle regresando y el tipo real de cosas que podrían suceder. Pero me encantaría ver algo acogedor, ya sabes, tal vez algunas personas tejiendo”.

Crédito foto de portada: AMC