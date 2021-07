Apple TV+ y el aclamado director Todd Haynes están por lanzar un nuevo documental que nos contará la historia de The Velvet Underground y ya hay un primer adelanto.

A finales de 2020 se reveló que Haynes dirigiría un nuevo proyecto sobre la legendaria banda fundada por Lou Reed. Sin embargo, no hubo más noticias de ello hasta ahora, que durante la reciente edición del Festival de Cannes se compartió tanto el teaser como la fecha de estreno.

Bajo el título de The Velvet Underground, el nuevo documental narra la historia de la agrupación desde sus inicios hasta 1967, cuando Nico se unió a la alineación. Periodo durante el que aunque Reed y compañía lograron revolucionar el rock y convertirse en un referente cultural, su núcleo fue un constante caos.

Tal y como se alcanza a percibir en el primer adelanto, la película incluye una serie de entrevistas íntimas con gente cercana a The Velvet Underground, así como presentaciones nunca antes vistas y material grabado por Andy Warhol, quien se terminó convirtiendo en padrino del combo y autor de la portada de uno de sus discos más icónicos.

Hace un par de años, Todd Haynes demostró con I’m not there, biopic de Bob Dylan, que es especialista en la época dorada del rock y es por eso que The Velvet Underground se ha vuelto uno de los documentales más esperados de 2021.

La nueva obra de del director se estrenará el próximo 15 de octubre en salas de cine y a través de la plataforma de Apple TV+.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.