The Vaccines ha confirmado que han terminado de mezclar su quinto álbum, la continuación de Combat Sports de 2018. El anuncio lo hicieron en su cuenta de Twitter; donde simplemente escribieron “mezclado”, junto con una imagen que revela que el disco incluirá 13 canciones y tendrá una duración de 47 minutos.

Si bien los detalles siguen siendo bastante escasos y no hay una fecha de lanzamiento, la banda afirmó anteriormente que su próximo disco será su “mejor x10000”. La banda había anunciado desde julio que habían terminado de grabar las canciones de este disco, ahora con la mezcla finalizada The Vaccines esta discutiendo los planes para celebrar el próximo décimo aniversario de su disco debut: What Did You Expect from The Vaccines?

En una nueva entrevista en MyFirstMatchPodcast, el líder Justin Young reveló que la banda grabó la continuación de Combat Sports de 2018 a fines del año pasado:

“Terminamos de grabar un álbum a finales del año pasado. Pre-Covid, el plan nunca fue lanzarlo este año. Íbamos a hacer algo de producción adicional, sentarnos y seguir escribiendo”. dijo. “Terminamos yendo a Texas a fines del año pasado para grabarlo, pero ahora estamos atando los cordones de los zapatos. Tenemos un disco que no está del todo listo para funcionar, pero está básicamente grabado “.

Sobre alguna gira de aniversario, Justin Young dijo lo siguiente: “Siempre solía estar bastante en contra de las giras de aniversario, pero me he acercado a ellas porque he visto a bastantes personas haciéndolas bien recientemente, como Interpol y Bombay Bicycle Club.

Timothy Lanham de The Vaccines lanza un nuevo sencillo solista

“Pero dado que tendremos un nuevo récord el próximo año, ese debería ser nuestro enfoque. Estoy totalmente a favor de las giras de aniversario por no haber estado de acuerdo con ellos, pero espero que el próximo año se trate del nuevo récord “. Añadió: “Es gracioso porque deberíamos hacer algo. Si se trata de una gira, no lo sé. Para mí, al menos, han sido diez años increíbles “.

