Netflix celebrará Halloween con una nueva película interactiva de horror protagonizada por el legendario luchador de la WWE, The Undertaker.

Titulado Escape The Undertaker, el largometraje formará parte de la extensa programación que la plataforma de streaming tiene preparada para octubre y del deal que el año pasado cerró con la WWE para realizar una serie de proyectos juntos.

Según anunció Netflix, la nueva película de The Undertaker, cuyo nombre real es Mark Calaway, también incluirá la participación de The New Day, el tag team face de lucha conformado por Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods.

Hasta el momento se sabe que en el filme veremos a Calaway tenderle una trampa a The New Day dentro de su mansión llena de cosas sobrenaturales. Lo interesante es que el destino del trío, que intenta sobrevivir a las temibles garras del Undertaker, dependerá totalmente de los espectadores.

Confirmando la noticia de este lanzamiento, ayer el luchador publicó un tuit que decía lo siguiente: “Tengan cuidado con quién llama a la puerta… nunca sabes quien está del otro lado”.

Así que ve alistándote que Halloween realmente se pondrá escalofriante con Escape The Undertaker, la cual llegará a Netflix el próximo 5 de octubre.

Foto de portada tomada del Facebook del luchador.