‘The Umbrella Academy’ de Netflix ha causado descontento dentro de diferentes sectores de la comunidad judía, en particular por su personaje The Handler.

Hace unos días se estrenó la segunda temporada ‘The Umbrella Academy’, desde entonces las críticas no han cesado. Aunque la mayoría de los comentarios son positivos, no quedó exenta de polémicas. En una encuesta que se hizo spoiler, más del 70 % señaló que la segunda entrega es excelente, pero un sector de la comunidad judía la acusó de ser antisemita.

La controversia surgió a partir del personaje de The Handler (Kate Walsh), quien es la jefa de la Comisión y el antigua patrona de Five y en ocasiones habla Yiddish (lengua judía). En esta temporada, ella sobrevive al disparo de Hazel y después de tres meses de recuperación es desplazada a trabajar al antiguo escritorio de Five.

Para muchos, esta acción fue señalada como antisemita al reforzar la discriminación y el estereotipo de que los judíos son malos. Uno de los twitteros que más enfatizó en el tema fue Gab Saporta. A través de un extenso hilo acusó como ofensivo el personaje de The Handler y aclaró que no cree que se trate de una propaganda nazi como otros usuarios señalan.

hello folks. i’ve been a big fan of gerard way for a long time. i’m also jewish, which i think cannot be said for most people in this circle of twitter. i’ve pointed out the antisemitism in the umbrella academy, but it seems like it needs some clarification. THREAD

