La noche de ayer (6 de junio) se realizó la ceremonia de entrega de los premios Juno, evento que tiene sede en Canadá que premia a lo mejor de lo mejor de la música canadiense, donde The Tragically Hip y Feist tuvieron una presentación.

Como parte de la ceremonia, el clásico grupo de rock canadiense, The Tragically Hip subió al escenario para interpretar una breve pero poderosa presentación; a quienes se les unió la cantautora canadiense Leslie Feist, conocida por sus nominaciones a los premios grammys y como parte del grupo Broken Social Scene.

En 2017 The Tragically Hip sufrió la perdida de su vocalista Gord Downie, por lo que Feist subió a tomar su lugar en la canción “It’s a good life if you don’t weaken”. Ademas, el grupo fue acreedor del premio humanitario 2021, en honor a todo el trabajo filantrópico que The Hip ha hecho durante todos estos años.

Durante el discurso de aceptación de la banda por su premio humanitario, Paul Langlois destacó a Feist. “Hemos sido amigos de Leslie durante 20 años y, honestamente, no estaríamos jugando aquí esta noche si ella no estuviera aquí con nosotros”, dijo.

El mes pasado, The Tragically Hip lanzó un nuevo material discográfico llamado Saskadelphia, álbum con seis pistas inéditas escritas en 1990, cinco de las cuales se grabaron ese año durante las sesiones de Road Apples en Nueva Orleans, checa la presentación aquí abajo.

Crédito foto de portada: Youtube