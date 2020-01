En 2018 se encontró un manuscrito expandido de Who Goes There? de John W. Campbell titulado Frozen Hell, que contenía 45 páginas adicionales del clásico de ciencia ficción y que inspiró la película de 1982, The Thing.

Ahora, Universal Pictures y Blumhouse anunciaron que producirán un remake del popular filme de los ochenta utilizando el nuevo material. Además, este anuncio reafirma la publicación que hizo Alan Donne a través de Facebook en la que compartía que ya había firmado el contrato y recibido su primer cheque para ser productor ejecutivo de esta nueva producción, pero que posteriormente borró.

Aún no ha sido revelada la información que contienen las nuevas páginas de la historia de “la cosa” extraterrestre que infecta y asimila a otros organismos, sin embargo, esperamos que sea mucho más interesante que la precuela realizada en 2011 que se centraba en la historia de los científicos de la Antártida que encontraban a la entidad parasitaria en un principio.

El remake de The Thing llega para complacer a todos los fans del cine de terror y de ciencia ficción de los ochenta que pedían una nueva adaptación. Por ahora podemos contentarnos con saber que la historia completa que John W. Campbell imaginó será llevada a la pantalla grande en próximas fechas.

Mira el trailer de la adaptación de 1982, estamos seguros que con la tecnología de este milenio, los efectos especiales de “la cosa” serán mucho más impresionantes.