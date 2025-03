The Teztas: Barras afiladas y distorsión brutal

El nu metal en México está en ebullición, y The Teztas son de los que están avivando el fuego. Con una combinación de guitarras crudas, bajos que resuenan en el pecho y una lírica que no deja títere con cabeza, esta banda de Puebla está marcando territorio en la escena, demostrando que el metal y el rap no solo pueden convivir, sino que juntos pueden ser un arma letal.

Desde Puebla, esta banda ha encontrado su propio camino, alejándose de los clichés y abrazando una versión más cruda y más callejera del género. Es rap con sudor, es metal sin pulir, es la combinación perfecta para quienes buscan algo más visceral. Liderados por WAR-H en las voces, la banda se completa con Karlos en la batería, Nelo en el bajo, Yuka en la guitarra principal y Héctor en la segunda guitarra. No hay espacio para lo tibio aquí: cada golpe de batería, cada riff y cada línea de bajo están diseñados para volarte la cabeza.

The Teztas: La consolidación de un sonido

The Teztas irrumpió en la escena con “Secuelas” por allá de 2019, un sencillo que capturó la atención de la escena local y les permitió ganar seguidores con su propuesta explosiva. Sin embargo, el ascenso se vio momentáneamente pausado por la pandemia, lo que llevó a la banda a un receso de casi tres años. Pero la pausa no significó un final, sino una evolución: regresaron con una alineación reforzada y en 2023 lanzaron “Oye bien“, un track que terminó de consolidar su estilo y demostrar que estaban listos para expandirse más allá de los escenarios poblanos.

A lo largo de su camino, han alternado con artistas como Gustavo Cerati, Maldita Vecindad, Panteón Rococó, Fermin IV, Tolidos, Beta, Insite y muchos más, reforzando su credibilidad y versatilidad dentro del circuito underground. Mostrando que aunque podrían parecer una banda “joven” tienen un rato en las andadas, mostrando y reafirmando que hoy son una fuerza que busca redefinir el metal nacional.

Un futuro escrito en fuego y distorsión

Con un sonido abrasador, una actitud desafiante y un mensaje que resuena con una generación que busca expresión en la música extrema, están listos para llevar su propuesta a nuevos escenarios y conquistar audiencias dentro y fuera de México.

