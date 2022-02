“Basada en hechos reales” es quizás el lema más utilizado en la historia del cine y no hay señales de que vaya a dejar de serlo en el futuro cercano. Esta frase de sólo cuatro palabras es la prueba perfecta de que los clichés son clichés por una razón, pero a pesar de su uso frecuente en la promoción de un sinfín de películas, series y producciones, continúa siendo efectivo para contar y promocionar historias que, en mayor o menor medida, pueden estar inspiradas en acontecimientos reales. No en vano, suelen ser las favoritas para las nominaciones al Oscar.

Basta echar un vistazo a las películas más taquilleras en la historia del cine para encontrar historias que tienen una dosis de realidad: Titanic, La Lista de Schindler y El Exorcista son sólo algunos de muchos ejemplos. Y cada año vemos cómo siguen apareciendo nuevas películas que buscan satisfacer la curiosidad humana, siendo Spencer y House of Gucci algunos de los ejemplos más claros, ambas estrenadas en 2021.

Sin embargo, es The Tender Bar la que apunta a convertirse en un éxito duradero dentro de este género, no sólo por tener algunos grandes nombres en su el elenco (Ben Affleck, Lily Rabe, por nombrar algunos) bajo la dirección de George Clooney, sino porque ejemplifica una de las mayores razones por las que aún vemos películas basadas en historias reales: para inspirarnos.

The Tender Bar, basada en las memorias del novelista JR Moehringer, nos cuenta su infancia en Long Island, Nueva York mientras crecía con una madre soltera (Lily Rabe). A lo largo de la película, tres actores interpretan al autor para dar vida a los diferentes momentos de su vida que comparte con su tío Charlie (Ben Affleck), quien terminaría por convertirse en una figura paterna junto a los clientes habituales de su bar, inspirando también el camino que seguiría el futuro autor.

Así como 12 Years a Slave (2013) nos mostró la resiliencia de Solomon Northup mientras esperaba su libertad, Wonder (2017) nos enseñó cómo el pequeño Auggie logra sobreponerse ante las adversidades y The Blind Side (2009) y Hidden Figures (2016) nos invitan a seguir intentándolo a pesar de los obstáculos, The Tender Bar tiene un elemento similar que nos aleja del escapismo que nos ofrecen las películas basadas en los mejores videojuegos o diferentes obras de ficción populares, lo que la convierte en el ejemplo perfecto de que a veces las películas son un reflejo del mundo en el que vivimos, y más importante aún, el mundo en el que podríamos vivir con todo lo que podemos lograr.

Pero, más allá del atractivo que las historias motivadoras puedan tener, esta no es la única razón de su éxito. Ya sea que hablemos de terror, villanos e incluso historias reales que funcionan como una advertencia, tenemos numerosas películas basadas en hechos reales que han logrado ser exitosas a pesar alejarse de la fórmula edulcorada que suelen seguir estas historias con mensaje motivador. Desde El Conjuro (2013) hasta Yo, Tonya (2017), estas películas ofrecen una experiencia casi inmersiva a los miedos, impulsos y errores de cada uno de los personajes tan solo al agregar una capa extra de realidad a los acontecimientos que vemos en pantalla.

Uno de los ejemplos recientes más notables es Apuesta Maestra (2017), una película que sigue la historia real de Molly Bloom, una esquiadora de élite que, luego de sufrir una lesión que pone fin a su carrera, termina dirigiendo partidas clandestinas de póker que atraían a personas adineradas, deportistas exitosos y celebridades de Hollywood. Esta película nos sumerge en un relato vertiginoso en el que la ambición y los matices más oscuros le juegan en contra a Molly (interpretada magistralmente por Jessica Chastain), todo esto mientras nos invita a disfrutar de la emoción del póker, aun cuando lo hagamos desde la seguridad y comodidad que algunos sitios como el casino en línea Superplay ofrecen.

Ya sea que hablemos de historias inspiradoras como The Tender Bar o películas que nos muestran la crudeza de la realidad como Apuesta Maestra, las películas basadas en hechos reales no sólo nos permiten satisfacer nuestra curiosidad, sino que nos invitan a conocer nuevas experiencias que, al final del día, tendrán un impacto mucho más profundo y harán que el mensaje de la película sea mucho más efectivo, motivando el interés de la audiencia por conocer, descubrir y redescubrir las diferentes versiones de los eventos descritos.

Al final del día, no se trata sobre si las películas basadas en hechos reales son mejores que las historias de ficción, sino que en muchas ocasiones, estas son capaces de despertar una respuesta emocional en los televidentes considerablemente más fuerte, permitiéndoles empatizar en mayor medida con los personajes que vemos en pantalla y las personas reales que representan.