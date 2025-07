The Supermen Lovers: “El mundo es un desastre, pero la música sigue uniendo a la gente”

Guillaume Atlan es el responsable de uno de los tótems del french touch que a principios del Siglo XXI puso a bailar al mundo entero. “Starlight” acaba de cumplir 25 años de su lanzamiento y ahora cobra nueva vida con la versión de One Republic, acontecimiento que coincide con un nuevo disco de The Supermen Lovers para este año. De todo esto nos platica Guillaume Atlan desde el sur de Francia, en un día tan soleado y alegre como el humor del productor francés.

Tienes una nueva colaboración con One Republic.

Fue algo inesperado, acababa de firmar un nuevo álbum para Polydor justo en el 25 aniversario del lanzamiento de “Starlight”. Tengo que decirte que he escuchado muchas, pero muchas versiones de ese tema, pero ninguna me había conquistado del todo hasta que escuché la versión de One Republic. Y curiosamente descubrí que la persona que realizó la producción había trabajado con Cassius, así que fue un timing perfecto.

Guillaume Atlan por Aurélien Chauvaud

Mencionas que tuviste un crush con esta versión, ¿qué elementos fueron los que te hicieron enamorarte del track?

Me gusta porque nunca me imaginé escuchar la canción de esta manera, sin embargo mantiene la esencia de la misma. Es algo muy extraño porque me hizo sentir muy cómodo, y eso tiene que ver con la naturalidad que se dio todo. De verdad, cada botón que apretamos en la consola del estudio le daba todo el sentido del mundo a esta nueva versión.

¿Qué diferencias encuentras entre la música dance de hace 25 años con la de ahora?

Veo muchas diferencias, sobre todo en el aspecto técnico. Hace 25 años no teníamos el equipo que tenemos ahora, dependíamos de unos cuantos sintetizadores y cajas de ritmos. Eso te hace establecer una relación muy especial con las máquinas. Ahora es diferente con el plug-in, en tu computadora tienes todos los sintes del mundo, a veces ni siquiera sabes qué sonido usar. Antes las limitaciones incrementaban la creatividad. Es cierto que la forma de producir y de componer han cambiado, pero es normal, lo mismo pasó cuando la guitarra se hizo eléctrica.

¿Cuál es el balance perfecto entre el toque humano y el uso de las máquinas?

Para mí un punto clave es usar las máquinas desde dos perspectivas; el software y el hardware. No es lo mismo hacer música con el mouse de la computadora que cuando realmente estás tocando un instrumento. La parte física al momento de tocar cambia el mood de una canción, y eso la gente lo percibe inmediatamente.

One Republic (Cortesía de Universal Music)

El french touch tiene una fuerte influencia de la música disco de los años 70 en Estados Unidos. ¿Qué elementos son los que más te gustan de este periodo en la historia de la música?

En Francia empezamos a reversionar la música que venía de Estados Unidos en aquellos años, Cerrone es un muy buen ejemplo de ello. Él fue el primero que puso el bombo al frente en las composiciones de música disco, digamos que fue el que estableció el ADN que se fue heredando a través de los años 80, 90 y 2000. Ese elemento es mi favorito.

Vivimos tiempos muy difíciles actualmente, ¿qué papel juega la música en estos momentos?

El mundo está hecho un desastre pero la música sigue uniendo a la gente. La gente vive odiando a los demás, pero de repente te encuentras en un concierto y te das cuenta de que en ese momento todos están compartiendo en perfecta armonía. Mi trabajo es entretener, que la gente olvide sus problemas por un momento. No soy de aquellos artistas que usan el escenario para dar mensajes serios respecto a la situación en el mundo; lo respeto, pero eso no es para mí. Lo mío es hacer que la gente se la pase muy bien.

¿Estás por lanzar un nuevo álbum?

Sí, es algo que me tiene muy emocionado. Hace un momento que hablábamos sobre la nueva versión de “Starlight” por One Republic, olvidé mencionar que el sonido encaja perfectamente con el material nuevo. Obviamente tiene todo el estilo del french touch, es algo que no puedo evitar, y mira que lo he intentado… pero con poco éxito. Es un disco orientado totalmente al house.

¿No te has sentido influenciado por la música latina que se ha vuelto muy popular alrededor del mundo en los últimos años?

Me llama mucho la atención la fuerza a nivel mainstream de ritmos como el reggaetón, es un ritmo que me gusta. Hay cosas que se hacen en Latinoamérica que me resultan muy interesantes, y cómo han influido a algunos artistas en España. Me gustaría señalar que se ha creado un fenómeno muy novedoso, porque regularmente muchas tendencias empiezan desde el underground y pasan a ser mainstream. En Latinoamérica ha ocurrido lo contrario, el mainstream ha generado una escena underground de artistas muy interesantes, esa es quizá la mayor influencia que ha tenido sobre mí.

Por último, ¿cuál crees que ha sido el legado de la música dance francesa?

Me parece que la escena dance en Francia se separó de la tradición de la música contestataria, mucha de la música francesa tenía un carácter político y social. Era muy común que muchas canciones llevaran un mensaje. Creo que nosotros asumimos el rol de entretener a la gente a través de la música y del baile, que si lo piensas también es un statement.

