The suicide squad está conformado por lo peor de lo peor en el mundo criminal de DC, todos sus integrantes han hecho cosas inimaginables y según el director de esta entrega Bloodsport casi se lleva la medalla al crimen del siglo.

La campaña detrás de la segunda entrega de Suicide squad ha dado muchos frutos en los últimos meses, todos están a la espera de esta cinta y conforme avanzan las semanas nueva información sigue saliendo a la luz. En esta ocasión fue el turno del personaje interpretado por Idris Elba, Bloodsport.

Aunque estos personajes son claramente menos poderosos que el hombre de acero no significa que no puedan ingeniárselas para hacerle daño al protector más grande del planeta. De acuerdo con James, Bloodsport está en la cárcel por casi matar a Superman por dispararle una bala de kryptonia; material originario del mismo planeta de este héroe que podría aniquilarlo sin ningún problema.

Este suceso es extraído directamente de los comics y es que hubo una época en la que Superman dejo de comportarse de forma tan amable, lo que hizo que se volviera un verdadero problema para la gente. Ante esto, el director estuvo compartiendo algunas portadas de estos eventos y un fanático le pregunto vía Twitter que ocurría con Superman en el universo de The suicide squad.

“Bloodsport está en prisión por derribarlo con una bala de kryptonita. Si crees en estas portadas, puede que él no sea el malo en esa situación”, respondió el cineasta. “Lo metió en la unidad de cuidados intensivos pero no logró matarlo”. The suicide squad llegará a los cines el 30 de julio de 2021.

Crédito foto de portada: Warner bros.