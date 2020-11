Hace unos días The Strokes llegó al programa estadounidense Saturday Night Live para interpretar algunas canciones. Y por si te lo perdiste, la buena noticia es que ya se encuentra en YouTube.

Tuvieron que pasar nueve largos años para que la banda liderada por Julian Casablancas volviera a pisar el escenario de dicho programa de televisión. Es por eso que está presentación significó tanto, además de que también marcó la cuarta ocasión en la que The Strokes participaba en dicho show presentado por el comediante John Mulaney.

Las canciones elegidas para musicalizar la tan esperada noche fueron “The Adults Are Talking” y “Bad Decisions”. Ambas forman parte de su último material discográfico The New Abnormal, lanzado hace apenas unos meses.

Como era de esperarse, The Strokes dio un show épico. Y por suerte, los videos de las dos interpretaciones ya fueron publicados en el canal de YouTube de la banda, así que dale play y deléitate con la banda en vivo.

Igual no olvides que The New Abnormal ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.