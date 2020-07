Durante un nuevo episodio de su serie de videos 5 Guys Talking About Things They Know Nothing About, The Strokes revelaron que están abiertos a la idea de que interpreten completos sus discos clásicos en futuros shows.

Para esta última entrega de su show de cuarentena, la banda tuvo como invitado especial al miembro de Saturday Night Live, Colin Jost. Y en en un punto de la plática, Colin le pregunta a Julian Casablancas y compañía si considerarían hacer una residencia de conciertos en su natal Nueva York, en la que tocarán cada uno de sus seis discos completos.

Y ante este este cuestionamiento, Albert Hammond Jr. contestó:

¿Incluso si es un espectáculo corto de 35 minutos?

Mientras que Julian dijo:

Es una buena idea, una idea cool. Creo que te la robaremos.

Checa a continuación el episodio y esta parte de la conversación la podrás escuchar a partir del minuto 18:58.

5 Guys Talking About Things They Know Nothing About es una serie de videos que The Strokes creó con el fin de mantenerse entretenidos y darle material a sus fans para sobrellevar la cuarentena. A lo largo de los episodios, la banda discute de varios temas e incluyen en cada uno a un diferente invitado, obviamente todo sólo a través de Zoom.

Ésta dio inicio el pasado mes de abril y todos los episodios aún los puedes ver desde su canal de YouTube.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.