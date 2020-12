The Strokes ha presentado el video de “The Adults Are Talking“, la canción que le da inicio a su último álbum de estudio lanzado este año: The New Abnormal.

La banda de Nueva York publicó en Twitter anoche (30 de noviembre), un mensaje de que el clip saldría hoy (1 de diciembre) junto con una publicación de 15 segundos del video, que muestra al guitarrista Albert Hammond Jr. jugando béisbol y a un hombre boxeando con un robot.

La banda interpretó recientemente “The Adults Are Talking” y “Bad Decisions” durante su aparición en Saturday Night Live. Mientras tanto, el frontman Julian Casablancas dijo recientemente a NME que se “hartó” de tocar viejas canciones en vivo, diciendo que “la música no te conmueve” cuando toca las mismas canciones repetidamente.

Agrego: “Cuando estás creciendo e imaginando tocar música, es por la emoción, pero el único aspecto de hacerlo para ganarte la vida que es una tristeza que no anticipas es que tocas tanto esas canciones, que te hartas de eso”.

The Strokes interpretó “Bad Decisions” y “The Adults Are Talking” en ‘Saturday Night Live’

“No habíamos tocado por un tiempo”, dijo Julián Casablancas sobre su regreso a los shows en vivo a inicios de este año, “así que aún fue divertido, pero cuando comienzas a tocar 30 o 40 conciertos, la música no te conmueve. Te sientes falso. Hasta cierto punto, es por eso que juego con Voidz. No podría importarme menos tocar “Last Nite”.

Foto tomada de Instagram