Julian Casablancas está listo para hacer la curaduría de una estación de radio en el próximo evento de Grand Theft Auto Online, The Cayo Perico Heist. El líder de The Strokes será parte de una actualización que se lanzará el 15 de diciembre, lo que llevará las actividades clásicas del juego a una isla lujosa.

La estación – K.U.L.T. 99.1 Vespucci Beach, Low Power Beach Radio – también contará con una aparición de Mac DeMarco y el comediante David Cross, así como con música de Joy Division, The Velvet Underground, Danzig, y un estreno exclusivo de una nueva canción de The Voidz “Alien Crime Lord”.

Esta nueva actualización dentro del juego también tendrá una nueva estación de la productora británica Joy Orbison llamada Still Slipping Los Santos, que promete una mezcla de house, techno. drill y drum-and-bass; una nueva caracteriza del juego llamada The Music Locker, un club underground que tendrá sesiones de DJ de Moodymann, Keinemusik y Palms Trax.

El robo, porque no hay que olvidar cual es la esencia de GTA va a tener lugar en una isla privada; situación que obligara a los jugadores a infiltrarse en lo que la productora Rockstar llama “una de las islas privadas más seguras del mundo”. Con guardias de seguridad armados hasta los dientes, los jugadores tendrán la opción de “neutralizar” a estos enemigos o esconderse y evadirlos.

The Strokes estrena el video oficial de “The Adults Are Talking”

Por su parte, The Strokes estrenó recientemente su nuevo video de “The Adults Are Talking”, la rola que abre su último álbum: The New Abnormal.

Dirigido por el cineasta nominado al Oscar Roman Coppola, quien también dirigió el video de los clásicos de The Strokes “Someday” y “Last Nite”. Este nuevo video nos enseña a los neoyorquinos vistiendo uniformes de béisbol del equipo The Strokes, antes de enfrentarse a un jugador robótico; mientras que escenas del juego se mezclan con una pelea de boxeadores, donde hay un humano contra un robot.

Foto tomada de Instagram