The Strokes acaba de anunciar que realizará un concierto llamado Get Out The Vote. Esto como forma de apoyo a la campaña del senador de Vermont Bernie Sanders, quien inicia una batalla contra Hillary Clinton para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. El concierto se realizará el próximo 10 de febrero en la Whittemore Center Arena de Durham, New Hampshire.

La entrada será totalmente gratuita, sin embargo será sólo con RSVP. De igual forma, el evento contará con una zona exclusiva para “super voluntarios”, entre ellos “los que tocaron más de 250 puertas de New Hampshire”, según indicó la agrupación.

La hora de entrada para Get Out The Vote será a partir de las 5:30 p.m., mientras que las actuaciones comienzan 7:30 p.m. Además de que el hashtag que utilizarán para este concierto será #BernieBeatsTrump.

En un comunicado de prensa, el vocalista y frontman Julian Casablancas comentó:

Nos sentimos muy honrados de estar asociados con un delicado, diligente y confiable patriota ¡y un compañero nativo de Nueva York! Como el único candidato verdaderamente no corporativo, Bernie Sanders representa nuestra única esperanza de derrocar el poder corporativo y ayudar a América a volver a la democracia. Esto es por lo que nosotros lo apoyamos.

Julian ha mostrado un fuerte interés por la política durante los últimos años. Anteriormente el músico había declarado que este ha sido inclusive más grande que el interés que tiene ya por la música. A él, se le han unido Vampire Weekend y Bon Iver, quienes también anunciaron especiales presentaciones en apoyo a Bernie Sanders este próximo fin de semana.

The Strokes también se encontrará dando una serie de conciertos a lo largo del año. Entre ellos su regreso a México, en donde formarán parte de Festival Tecate Pa’l Norte y Corona Capital Guadalajara.

Foto de portada vía Facebook The Strokes.