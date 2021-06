The Strokes regresó a las presentaciones en vivo el fin de semana pasado. Los neoyorquinos fueron parte de un evento en apoyo a la candidata Maya Wiley en la ciudad de Nueva York.

Los conciertos y festivales están volviendo al rededor del mundo pero en algunos lugares estos han tenido que adaptarse a la situación actual y la implementación de estrictos filtros sanitarios y sana distancia entre los asistentes. A lo largo del año esta ha sido la única forma en la que algunos países han podido realizar estos eventos; pero un concierto en la gran manzana nos muestra lo contrario.

El sábado pasado (11 de junio) se realizó un show dentro del remodelado Irving plaza con el fin de apoyar la candidatura de la postulada progresista a alcalde de Nueva York Maya Wiley. El concierto buscaba recaudar fondos para apoyar su campaña y la mejor forma de hacerlo fue con actos en vivo de Dev Hynes y claro, The Strokes.

Lejos de que este es el primer recital en vivo ofrecido por Julian Casablancas y compañía desde que comenzó la pandemia cientos de videos en las redes sociales nos muestran que el evento se realizó de la forma antigua: sin sana distancia, medidas sanitarias o el uso de cubrebocas. Incluso, varios pensaron que se trataba de un video antes de la pandemia, pero no lo es. Es el presente, diciendo que los conciertos como antes los conocíamos ya son una realidad en algunas ciudades del mundo.

Según un informe, The Strokes se aventó un setlist de 16 canciones que incluía temas como “Is this it”, “Reptilia” y otros cuantos de su más reciente disco The new abnormal. Sin dejar pasar la oportunidad Dev (miembro de Blood Orange) se unió al grupo para cantar junto con ellos “One way trigger”, creando una fiestota. Checa los videos acá abajo.

Crédito foto de portada: Instagram The Strokes