Clairo junto su talento con Jake Passmore, miembro de Scors, para un cover acústico del corte del lado B de The Strokes, “I’ll Try Anything Once.”

Lanzado a través de Soundcloud, el cover de cuatro minutos es una cálida e íntima interpretación de la ya suave pista. El par está armado con nada más que guitarras acústicas y su armonización, y añaden un corto pero suave solo de guitarra entre el coro y el último verso.

“I’ll Try Anything Once” apareció como el lado B del single de 2006 de The Strokes “Heart in a Cage” y sirvió como un tempran demo para el popular tema de la banda “You Only Live Once”. El demo escucha al líder Julian Casablancas cantando tiernamente sobre un piano eléctrico – un gran contraste con la versión final de la banda de Nueva York en “First Impressions of the Earth” que seguía la ruta del rock de garaje.

El cover de “I’ll Try Anything Once” de Clairo y Jake Passmore en Soundcloud puedes disfrutarlo a continuación.