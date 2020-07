Después del tan esperado estreno de None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive de The Streets, Mike Skinner anunció que el próximo 6 de agosto realizarán un show livestream para festejar su lanzamiento.

Con la cancelación de los conciertos por la pandemia de COVID-19, se ha optado por hacer shows en línea como una nueva forma de disfrutar de la música en vivo. Misma que The Streets ha decidido utilizar para promocionar su nuevo mixtape estrenado el pasado 10 de julio.

A través de sus redes sociales, Mike Skinner reveló los detalles de este íntimo show que dará desde el EartH de Londres y que sus fans de todo el mundo podrán presenciar desde la comodidad de su hogar.

Este concierto será de pago-por-evento, por lo que para ver la transmisión se deberá de adquirir un ticket. Estos se pondrán a la venta el próximo 16 de julio a través de este enlace, en donde deberás de elegir la opción dependiendo tu ubicación.

Con este show también se busca alentar a los fans a realizar donaciones a la organización benéfica Show Racism The Red Card.

Esta no sólo será la primera vez que The Streets presenta en vivo None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive, sino que también será la primera vez que se le ve a la banda tocar en un lugar así de pequeño desde el verano de 2006. E incluso puede que sea la única, así que definitivamente es un concierto imperdible.

En nuestra edición 181 tenemos una entrevista con Mike Skinner de The Streets, en la que nos platica más sobre este nuevo mixtape. Consíguela aquí.

Foto de portada: Prensa.