Ha llegado el momento de ver un nuevo video de The Streets y es para el single que le da nombre a esta entrega, este tema es una colaboración con Idles. El video fue dirigido por Rollo Jackson y es impresionante, además de ser una de las canciones más brutales de esta entrega.

Hace unas semanas The Streets lanzó su álbum None of Us Are Getting Out Of This Life Alive, en entrevista para Marvin Mike Skinner nos platicó que cuando nombró así al disco no sabía que se le quitaría lo divertido al nombre. Este nuevo sencillo con Idles es el track número 2 del álbum, el disco comienza fuerte con Tame Impala para después explotarte esta canción en la cara.

El próximo 6 de agosto, Mike Skinner regresará a un venue pequeño para presentarse y será el único show que The Streets dará en el 2020. Es un show pago por evento y será transtmitido desde el EarTH Hackney. Los boletos están a la venta y puedes conseguirlos en este link.

Lee la entrevista completa con Mike Skinner sobre su nuevo álbum en la MVN 181, la puedes comprar aquí

The Streets, Idles – None of Us Are Getting Out of This Life Alive

Lee más noticias aquí