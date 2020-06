Apenas hace unas semanas The Streets estrenó su nuevo sencillo I Wish You Loved You As Much As You Love Him. Y ahora ya nos compartieron el video oficial dirigido por el mismo Mike Skinner.

Descrito por Skinner como una “multifacética toma visual con un fondo inconfundiblemente británico”, el video fue hecho totalmente durante sus días de aislamiento. Y según menciona, en total le llevó seis semanas realizar los visuales, siendo esta una nueva habilidad que aprendió.

En este audiovisual de I Wish You Loved You As Much As You Love Him también se puede ver a Donae’o y Greentea Peng interpretando cada uno su parte de la canción.

Además de que The Streets aprovechó el video para protestar sobre la muerte de George Floyd y mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter. A lo largo del clip se muestran frases como “I can’t breath” y “white silence = white violence”, así como también aparece el momento en el que fue tirada la estatua de Edward Colston.

Te dejamos a continuación el video:

Este es el segundo sencillo que The Streets nos presenta de su nuevo mixtape None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive. El cual es el primer material de larga duración que lanzan desde 2011.

En él contarán con otras grandes colaboraciones con artistas como IDLES, Ms. Banks, Jesse James Solomon, slowthai y Kevin Parker de Tame Impala. Su estreno está programado para el próximo 10 de julio y ya se encuentra disponible para pre-ordenar dando click aquí.