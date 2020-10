The Staves ha anunciado su nuevo disco, Good Woman y junto a ello llega el lanzamiento de la canción principal.

El LP será su primer álbum desde If I Was de 2014. El último lanzamiento del trío llegó en 2017 con The Way Is Read, un EP en colaboración con el conjunto yMusic de Nueva York.

Good Woman, se lanzará el 5 de febrero de 2021 a través de Atlantic Records, y The Staves han hecho un adelanto del álbum compartiendo el título de la canción.

Un comunicado de prensa explica que el álbum fue escrito y grabado “en un momento de gran agitación para la banda, viendo el final de las relaciones, la muerte de su querida madre y el nacimiento del primer hijo de Emily [Staveley-Taylor]”.

Good Woman, fue principalmente autoproducido por la banda (con la aportación adicional de John Congleton) y “es un testamento de su fuerza y la de otras mujeres, hermanas, madres e hijas”. Para amar, perder y cambiar. A tratar de ser una buena mujer”.

Hablando del álbum, las hermanas dijeron: “Cuando pensamos en hacer este álbum pensamos en momentos e instantáneas de todos los diferentes contextos en los que estuvimos mientras se hacía. Viviendo en los bolsillos de cada uno y luego viviendo con los océanos entre nosotros. En notas de voz y grabaciones de campo e ideas en correos electrónicos enviados a través de los continentes. Pensamos en la nostalgia y la familia. En ser un extraño. En interminables cuadernos y trozos de papel. De estudios en invierno y grabaciones bajo el sol del verano. De los días lluviosos de Londres y la larga noche americana con cafés y cervezas, perros y gatos.

“Pensamos en el amor. Un gran, gran amor. Nuestra madre. Nuestro padre, nuestros amigos. Y en la pérdida. Muerte y nacimiento. La femineidad, la maternidad. Hermandad. Y el regreso a casa”.