Monopoly ha anunciado el lanzamiento de una nueva edición especial basada en el mafioso mundo de The Sopranos.

Últimamente la locura por Tony Soprano y compañía anda con todo debido a la precuela que está por llegar y aprovechando eso, es que la compañía de juguetes Hasbro ha decidido lanzar un Monopoly inspirado en la exitosa serie de David Chase y HBO.

El nuevo juego de mesa promete llevar a los jugadores a un día dentro de la mafia. Entre las propiedades que están en compra/venta se encuentra la icónica casa de Tony Soprano, el club de striptease Bada Bing! y la Pork Store.

Además, las clásicas fichas han sido reemplazadas por detalles característicos de The Sopranos, tales como el barco de Tony conocido como The Stugots y la locomotora de juguete de Bobby Bacala. Mientras que las tarjetas incluyen famosas citas de la serie.

Así que si quieres convertirte en todo un Soprano y ser propietario de sus mejores propiedades, ésta es tu oportunidad. El juego ya se encuentra a la venta través del website de The OP con un costo de 39.99 dólares.

Recuerda que el próximo 1 de octubre, la nueva película precuela de The Sopranos llegará a las salas de cine bajo el título de The many saints of newark. Te dejamos por acá el tráiler oficial:

Créditos foto de portada: HBO.