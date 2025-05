The Sophs: Esa ondita que te hace voltear y decir, ¿a poco sí?

Estamos frente a un sexteto de músicos proveniente de Los Ángeles que posee esa ondita que hace que uno voltee y diga: ¿a poco sí? Importante hacerse preguntas como esa, es fundamental, más cuando de música se trata, porque dudar puede ser un buen síntoma. Hablamos de The Sophs y su single debut: “Sweat”.

Cuentan Jeannette Lee y Geoff Travis, los cofundadores de Rough Trade, que The Sophs “llegaron de la nada” y con una actitud que decía “no esperes que me porte bonito”. Se trataba de Ethan Ramon (voz), Sam Yuh (teclados), Austin Parker Jones (guitarra eléctrica), Seth Smades (guitarra acústica), Devin Russ (batería) y Cole Bobbitt (bajo), quienes entregaron su demo al célebre sello para que a Geoff y Jeannette se les acelerara el corazón.

Ethan Ramon ahonda sobre esto. “Como grupo que acababa de entrar en la esfera pública, firmar con Rough Trade fue como un acto de fe simbiótica. Se interesaron tanto por nosotros como nosotros por ellos. Desde las noches en el pub hasta las conversaciones serias sobre los acontecimientos de la vida real que inspiraron nuestras canciones, Rough Trade siempre ha sido y sigue siendo un equipo de verdaderos amantes de la música, gente a la que nos sentimos muy honrados de llamar nuestros socios”.

The Sophs te van a recordar a muchas cosas que ya has escuchado antes, pero se trata de reminiscencias sensibles. No dudes, escucha (y mira):

