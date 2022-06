Si es posible dar oportunidad a un disco por su portada, ¿porqué no habríamos de hacerlo por el sello discográfico al que pertenecer? The Soft Moon, el proyecto que tiene detrás al californiano Luis Vasquez y que despegó desde Berlín durante años, ahora cambió de asentamiento y de sonido, pero no de disq uera, pues sigue con la neoyorquina Sacred Bones.

La etapa del confinamiento forzoso que trajo la pandemia, le llevó a moverse -cuando aún se podía- y dejar Alemania para instalarse en el caluroso Joshua Tree y ponerse a componer nuevo material.

Tal parece que en aquella ciudad alemana se quedó la pesadez y oscuridad que marcaban el sonido de The Soft Moon y en “Him” prueba con secuencias y sintetizadores más en plan post-punk y con algo del sonido de Nine Inch Nails en la memoria.

Ello no quiere decir que The Soft Moon haya perdido garra, sino que está explorando otra veta sonora, que en “Him”, tiene la compañía de Fish Narc. Es lo primero que edita desde su pasado trabajo Criminal, del 2018 y ya con Sacred Bones.

Esta canción formará parte de Exister que será publicado el 23 de septiembre y que está conformado por los siguientes temas:

“Sad Song”

“Answers”

“Become The Lies”

“Face Is Gone”

“Monster”

“The Pit”

“NADA”

“Stupid Child”

“Him (Feat. fish narc)”

“Unforgiven (Feat. Alli Logout)”

“Exister”

También te puede interesar: Black Midi se explaya con su rock esquizoide en ‘Eat Men Eat’