El día ha llegado y por fin se dio a conocer la primer grabación de The Smiths. Dale Hibbert es el nombre de uno de los primeros bajistas de la banda y también el encargado de regalarnos el cover de Johnny Marr y Morrissey a “I Want a Boy for My Birthday”.

Eta canción es original de la banda neoyorquina The Cookies y en la versión de The Smiths, Johnny Marr se encarga de hacer unos aprecios con muchísimo phaser mientras Moz hace lo suyo. Esta fue la primera grabación de la banda.

Si eres fan de la agrupación, sabrás que pedazos de esta grabación ya habían sido subidos a Internet. No es hasta ahora que por fin podemos disfrutar de la versión completa gracias a Dale Hibbert, uno de los bajistas temporales de la banda.

La grabación es exquisita y seguro te llevará de viaje a un tiempo mucho más sencillo. Johnny Marr ha comentado que Morrissey llegó un día cualquiera a presentarle la canción y al guitarrista le pareció excelente idea hacerle un cover.

Sobre todo tomando en cuenta que el título enloquecería a varias de las mentes más cerradas de Mánchester. El cover de “I Want a Boy for My Birthday” es un increíble documento que te hará adorar aún más a la banda. Te recomendamos tomarte un par de minutos para disfrutar de eta joya, escucha a continuación: