El 2021 está por llegar a su final, pero antes de que esto suceda el MonkeyBee Festival estremecerá a la Ciudad de México por segunda ocasión. Entre las bandas que conforman su cartel nos encontramos tanto a talento internacional como nacional, incluyendo a los oriundos de Portland, The Shivas.

Previo a su aterrizaje a tierras mexas, la agrupación lanzó su sexto elepé titulado Feels so good // Feels so bad, un material que, a diferencia de sus anteriores, fue creado en su totalidad en un mismo lugar. “Cuando llegó la pandemia, no pudimos continuar promocionando nuestro anterior disco, así que no tuvimos otra opción que encerrarnos a escribir canciones y grabarlas. Fue así como surgió este álbum”, explica en entrevista Jared Molyneux, guitarrista y vocalista de The Shivas.

“Para mí, uno de los temas que mejor refleja lo difícil que fue ese período es ‘Feels so bad’, por su sonido tan alegre y sus lyrics que a la vez son muy oscuros. La canción representa el vacío que dejó la pandemia, la adaptación a no poder salir a dar conciertos, cómo es que nos vemos a nosotros mismos como personas y la identidad que teníamos que encontrar como músicos de tour, que no podían dar tours”, agrega Molyneux.

Si bien el aislamiento por la pandemia fue complicado para todos, músicos como The Shivas que se la pasan totalmente en la carretera, tuvieron un giro de 360º en su vida, al cual, al menos Molyneux y compañía supieron sacarle provecho: “Muchas cosas cambiaron. Antes solíamos probar las canciones en los shows en vivo para ver si al público les gustaban o si teníamos que hacerle un par de cambios antes de grabarlas oficialmente. Por supuesto, todo este proceso tuvo que modificarse, teniendo ahora sólo la opinión de nosotros y las pocas personas que estaban en el estudio, lo cual no estuvo del todo mal porque creamos música que de verdad nos gusta y con la que nos sentimos cómodos”.

“Sabes, la demás gente siempre solía ser la guía principal de la banda al momento de componer canciones, pero me parece que fue bueno detener un poco esto; porque creo que si sólo tratas de hacer cosas para tener contentos a los demás, no va a funcionar. Obviamente queremos que a la gente le guste lo que hacemos, pero siempre va a ser mejor confiar en tu sentido y en lo que te gusta, porque si es algo que realmente te agrada, entonces los demás lo sentirán de la misma forma”, continúa el bajista.

Jared Molyneux asegura que Feels so good // Feels so bad es el inicio de una nueva etapa de The Shivas, en la que una buena producción y detalles impecables comenzarán a tener fuerza en su música. “Estamos tratando de llevarlo al siguiente nivel”, concluyó.

No te pierdas la presentación de The Shivas en MonkeyBee Festival el próximo 18 de diciembre. Aquí puedes consultar toda la información.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.