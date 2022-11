Tras años de trabajo la banda mexicana The Shelter se presentará en dos festivales de gran importancia nacional: Tecate Pal Norte y Hell and Heaven, compartiendo escenarios con artistas de talla internacional como Billie Eilish, The Killers, Slipknot, Kiss, Blink-182, Franz Ferdinand.

A la par The Shelter prepara tanto sus shows como su segundo álbum para acompañar las presentaciones en el circuito de festivales. Luego de dos años de intenso trabajo promocionando su disco debut, la banda se reunió para componer en el estudio y lograr este nuevo tema que está cargado de sus influencias con bases de rock, pero con influencias de folk, shoegaze, britpop, heavy metal y pop.

Pero ojo, que la banda trae con queso, ya ha trabajo con diferentes artistas reconocidos en la industria en Nueva York de la mano de Arturo Vega (Director artístico de Ramones), para su sencillo “The Coca Cola Song” Clemente Castillo (vocalista de Jumbo) fue el productor. Asimismo han trabajado en una colaboración con Alejandro Marcovich (Caifanes) y Neto Ortíz (Serbia).

Así que date grasa y escucha “La traición”, el primer sencillo del disco venidero de los mexicanos The Shelter:

