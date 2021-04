La demanda puesta por plagio contra The Shape Of Water, película dirigida por Guillermo Del Toro, finalmente ha sido desestimada por la corte.

Dicha demanda fue puesta en 2018, alegando que la película ganadora del Oscar de Del Toro había robado el trabajo del autor Paul Zindel (Premio Pulitzer), cuya obra titulada Let Me Hear You Whisper también involucraba una trama basada en un criatura en un centro de investigación.

Sin embargo, de acuerdo a The Hollywood Reporter, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Percy Anderson, dictaminó que “la premisa básica de un empleado de una instalación científica que decide liberar a una criatura que es sometida a experimentos científicos” es “demasiado general para ser protegida”.

Mientras que un portavoz de Searchlight Pictures comentó: “David Zindel, hijo de Paul Zindel, autor de Let Me Hear You Whisper, reconoce, basándose en información confidencial obtenida durante el proceso de litigio, que sus afirmaciones de plagio son infundadas. Reconoce a Guillermo Del Toro como el verdadero creador de The Shape Of Water. Cualquier similitud entre las dos obras, es coincidencia.”

Acerca del tema, cuando recién se puso la demanda, Guillermo Del Toro declaró: “Nunca he leído ni visto la obra. Nunca había oído hablar de esta obra antes de hacer The Shape Of Water y ninguno de mis colaboradores la mencionó.”

Además de que desafió la idea de que su película y la obra eran iguales, diciendo que por lo que él entendía esta última trataba sobre la experimentación con animales y la liberación de un delfín, mientras que el filme trataba de “tantas cosas”.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.