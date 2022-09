¡Vaya combinación de elementos y vaya historia! Comenzando desde el nombre. Cada vez que pensamos en Shaolin nos remontamos a los monjes que practicaban kung-fu en un templo montañés de China y que inundaron el cine de serie B de los ochenta. Y luego, la ciencia ficción nos hizo pensar en el afrofuturismo y astronautas de aquel continente aplicando su estética tanto a naves como a trajes espaciales. ¡Así surge The Shaolin Afronauts!

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y apenas pasamos a mencionar cómo es que se nombran… y luego hay que decir que se trata de una agrupación procedente de Adelaide en Australia y que está conformada por 11 miembros -¡toda una orquesta!-. Ellos aparecen fotografiados en medio de uno de esos parajes naturales que muestran la grandeza de Oceanía -¡La geografía también es destino!-

Pero podemos seguir con todo lo que se mezcla aquí, ya que The Shaolin Afronauts tienen una base multicultural que les permite abordar a un género que nació en África y le ha traído lustre. Continuadores del afrobeat -hecho y creado desde Australia-, no se quedan ahí y nutren a los suyo con jazz de nueva generación.

Por supuesto, que tienen en lo más alto el legado de Fela Kuti, pero buscan una perspectiva futurista en su sonido e incluso han puntualizado que hacen afro-soul. Con todo ello es que han llegado a la publicación de The Fundamental Nature of Being, que fue concebido para ser editado en 5 vinilos (lo que será replicado en el formato digital).

Ya en su tercera producción, Follow The Path (2014), probaron suerte con un disco doble,aunque ahora fueron mucho más allá y apostaron por una quinteta en la que abundan las estupendas partes de metales y un juego rítmico interesante que busca ir más allá del clásico afrobeat.

The Shaolin Afronauts pueden recurrir a juegos de sintetizador, a colar alguna guitarra y, como es usual en el género, extenderse todo lo necesario en las piezas. Quien lo dude, puede pasar a escuchar a “Dust” y “Broken flowers”, que forman parte del volumen 1 (que puede descargarse individualmente).

¡Afrobeat y jazz de vanguardia desde Australia! Una propuesta para no perderse y emprender un viaje sabroso y elegante. Ahí están “Rumba Cyclique” y “The Valley of The Crucible” para subirnos a su nave instrumental y ponernos a flipar. ¡Cuántas galaxias sonoras quedan por descubrir!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #26: o de cuando los pilotos organizan el baile