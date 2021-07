The Rolling Stones están listos para volver al ruedo y ya tienen una serie de conciertos programados para los próximos meses.

La legendaria banda liderada por Mick Jagger tenía planeado realizar un extenso tour por Norteamérica durante el verano de 2020. Sin embargo, como todos los eventos masivos del mundo, la gira tuvo que ser suspendida por la pandemia de COVID-19.

Y tras una muy larga espera y con el mundo por fin retomando su vida, The Rolling Stones han anunciado la reprogramación de todas estas fechas que quedaron pendientes como parte de su gira No Filter. Así que prepárense que estos próximos meses pintan para ser bastante buenos para la industria de la música en vivo.

En septiembre, el estadio de fútbol The Dome At America’s Center en Louisiana será el recinto que presenciará el regreso post pandemia de The Rolling Stones. De ahí, la agrupación recorrerá ciudades como Nashville, Pittsburgh, Los Ángeles, Las Vegas, Atlanta y finalmente cerrarán con broche de oro con un show en Austin el 20 de noviembre.

Aunque si hacemos algunas teorías conspirativas, la idea de que terminando por Estados Unidos se pasen para Latinoamérica no suena tan descabellada. Cada vez son más las bandas internacionales que ya alistan su regreso a nuestro país y tomando en cuenta que han pasado cinco años de la última visita del combo británico, no nos caería mal uno de sus conciertos.

En fin, sólo nos queda cruzar dedos. Te dejamos por acá sus fechas para Estados Unidos por si te quieres lanzar.

Septiembre 2021

26 – St Louis, The Dome at America’s Center

30 – Charlotte, Bank Of America Stadium

Octubre 2021

4 – Pittsburgh, Heinz Field

9 – Nashville, Nissan Stadium

13 – New Orleans, New Orleans Jazz and Heritage Festival

17 – Los Angeles, SoFi Stadium

24 – Minneapolis, U.S. Bank Stadium

29 – Tampa, Raymond James Stadium

Noviembre 2021

2 – Dallas, Cotton Bowl Stadium

6 – Las Vegas, Allegiant Stadium

11 – Atlanta, Mercedes-Benz Stadium

15 – Detroit, Ford Field

20 – Austin, Circuit Of The Americas

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.