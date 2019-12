Este 18 de diciembre, Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones está celebrando su cumpleaños número 76, por eso merece que hagamos un breve recorrido por su trayectoria y la huella que ha dejado en la historia del rock.

El guitarrista originario de Kent, Inglaterra, es miembro fundador de The Rolling Stones y junto con Mick Jagger forman uno de los dúos más prolíficos de la historia del rock and roll.

Gracias a la escuela de Chuck Berry y Muddy Waters, Keith Richards es creador de varios de los riffs más memorables de la banda. Entre ellos destacan los de Jumping Jack Flash, Street Fighting Man y Honky Tonk Women. Sin mencionar You Got The Silver (1969) la canción en la que Richards canta en su totalidad y muestra que no tiene nada que envidiar a Jagger.

Vida personal

En los sesentas conoció a la actriz y modelo Anita Pallenberg, con ella mantuvo una relación de 12 años y tuvieron tres hijos. Su influencia se considera determinante para la evolución de The Rolling Stones.

Luego, en 1983 se casó con la modelo Patti Hansen y tienen dos hijas. Su aniversario de bodas es el mismo día del cumpleaños del guitarrista.

Uno de los mitos urbanos del rock era que Chuck Berry había golpeado en la cara a Richards durante un encuentro. El rumor se desmintió en 2014 en el programa de Jimmy Fallon donde el británico corroboró la historia: Sucedió después de un concierto de Berry cuando el stone, al entrar al camerino vio el instrumento del guitarrista estadounidense y decidió tocar sólo un poco. El dueño al percatarse le dijo “¡Nadie toca mi guitarra!” y le dio un puñetazo. A pesar de que ambos tuvieron una buena relación, la historia se conserva como un dato curioso entre los fans de ambos.

Keith Richards ha lanzado 5 álbumes en solitario, que se suman a los 26 que tiene con The Rolling Stones. El último álbum editado por el guitarrista fue Crosseyed Heart en 2015 y este 2019 reeditó su Talk Is Cheap en versión vinyl, CD y box set, en su 30 aniversario.

La legendaria agrupación editó este año tres álbumes: HONK, una recopilación de temas clásicos que van desde 1971 a 2016 y dos álbumes en vivo: Bridges to Bremen y Bridges to Buenos Aires.

El año pasado, Keith Richards declaró que estaba intentando dejar su vida de excesos, que las drogas ya no le parecían divertidas y que sólo tomaba una copa de vino a la semana o una cerveza en reuniones. Esperemos que esta decisión nos lo deje varios años más en este mundo y que el rumor de conservarse en los excesos no sea el secreto de la vitalidad que lo mantiene tocando de escenario y escenario. ¡Feliz cumpleaños, Keith Richards!

La fotografía de portada es de J. Bouquet, tomada de la cuenta de Instagram de The Rolling Stone.